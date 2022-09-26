Hacere Orhan yeni kreasyonu ile Eurasia Fashıon Show'a damga vurdu

İstanbul'un en büyük tarihi kapalı sarnıçlarından Sultan Sarnıç'ta düzenlenen Euroasia Fashion Show 2022, birçok başarılı tasarımcının koleksiyonunu moda severlerle buluşturdu. Unutulmaya yüz tutmuş Keşan kumaşının gelecek nesillere aktarılması için hazırlanan öncü tasarım, modacıların ve sinema dünyasından önemli isimlerin beğeni ve takdirini topladı.

Sultan Sarnıç'ta 5 Eylül 2022'de gerçekleştirilen ve uluslararası katılımın çok yüksek olduğu renkli defilede Modacı Hacere Orhan; Karadeniz Yöresinin yarım asırlık etnik ve kültürel izlerini taşıyan Keşan Dokumalarından esinlenerek hazırladığı özel tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken isim oldu.

''GEÇMİŞİN İHTİYACI GELECEĞİN İLHAM KAYNAĞI''

Nakışları, çizimleri ve kişiye özel tasarımlarıyla oluşturduğu koleksiyonlarıyla adından sıkça bahsettiren Orhan, HCR COLLECTION markasının devamında; "Geçmişin İhtiyacı, Geleceğin İlham Kaynağı!" sloganıyla yola çıkarak, Karadeniz yöresinin unutulmaya yüz tutmuş Keşan Dokumaları tasarımları ile yörenin geleneksel dokumasının yaşatılmasını hedeflediği "HACERE KEŞANİ" markasını görücüye çıkardı.

KOLEKSİYON BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Başarılı Modacı defilede, Karadeniz Bölgesi'nde yarım asırdır geleneksel yöntemlerle el tezgahlarında ilmek ilmek dokunan keşan bezini; kadın ve erkek giyiminden, çanta ve aksesuarlara kadar çok geniş bir yelpazede uyarladığı hazır giyim markasının 2022 Sonbahar- Kış kapsül koleksiyonunu sundu. Baş mankenliğini Didem Delen'in yaptığı defilede Wilma Elles ve Tuğba Özay da podyumda göz dolduran ünlü isimler oldu. Defilede, birçok modacının ve sinema dünyasından önemli isimlerin beğeni ve takdirini toplayan Orhan, etnik desenlerin hakim olduğu tasarımlarını özgün ve yenilikçi bir yaklaşımla ele alarak, modern kadının tarzıyla çok başarılı bir şekilde harmanladığı koleksiyonuyla dakikalarca alkışlandı.

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ KUMAŞLAR GELECEĞE AKTARILIYOR

Koleksiyonun başarılı tasarımcısı Hacere Orhan, koleksiyonunun ilgi ve beğeniyle karşılanmasından duyduğu memnuniyetini belirterek; "Artık unutulmaya, yok olmaya yüz tutmuş geleneksel Keşan Kumaşının gelecek nesillere aktarılması için başlattığım öncü tasarım projemi Haliç Üniversitesi'ndeki akademik çalışmalarımla da destekledim. Bu çalışmamla inanıyorum ki Keşan Kumaşının giysiden aksesuara, çantadan kemere kadar gündelik hayatın her alanına dahil ederek kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte turistlik amaçlı teşviki de sağlanmış olacak.. Aynı zamanda işgücü dışında bırakılan ev hanımları için de bir istihdam kapısı oluşturacak olması beni mutlu ediyor." ifadelerine yer verdi.