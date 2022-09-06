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Canlı yayın tarihine geçen korkunç anlar! Spikere izleyicilerin karşısında inme indi

Magazin Haberleri

ABD'nin Oklahoma eyaletinde NBC üyesi KJRH televizyonunda haber spikerliği yapan Julie Chin, canlı yayın sırasında kısmı felç geçirdi.

Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde BC üyesi KJRH televizyonunda haber sunuculuğu yapan Julie Chin, NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferiyle ilgili bir haberi okurken bir anda sözlerini tekrarlamaya başladı.

Kendini toparlayamayan kadın hava durumu güncellemesi için yerini çabucak meteorolog Annie Brown'a devretti. Ancak Chin yayının geri kalanında canlı yayına geri dönemedi. İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine genç spiker ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber spikerine canlı yayında inme indi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

Hastanede gerekli testleri yapılan kadın doktorlar, canlı yayında inme indiğini ve felç başlangıcı olduğunu ancak gerçek anlamda bir felç geçirmediğini söyledi.

Haber spikerine canlı yayında inme indi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

Julie Chin, hastaneden çıktıktan sonra yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştı. Chin, gönderisinde "Geçtiğimiz birkaç gün hala biraz gizemli, ancak doktorlarım cumartesi sabahı canlı yayında felç başlangıcı yaşadığıma inanıyor. Bazılarınız buna ilk elden tanık oldu ve bunun olduğu için çok üzgünüm" dedi.

Haber spikerine canlı yayında inme indi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Oklahoma Magazin Haberler

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