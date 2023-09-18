Hababam sınıfı oyuncuları Van'da nişan törenine katıldı

Yönetmen Hamit Şahin'den düğün takılarına tepki

VAN - Hababam Sınıfının ünlü oyuncuları, Vanlı iş adamı ve yönetmen Hamit Şahin'in nişan törenine katıldı.

Hababam Sınıfının unutulmaz karakterlerinden 'Hayta İsmail' Ahmet Arıman ve gülüşüyle tanınan 'Bacaksız Tuncay' Tuncay Akça, Teoman Ayık ve ünlü manken Tuğba Özay, Vanlı iş adamı ve yönetmen Hamit Şahin'in nişan törenine katıldı. Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen nişan törenine katılan Hababam Sınıfı oyuncuları ve ünlü manken Tuğba Özay, Vanlılarla halay çekti. Nişan töreni sonrasında İHA muhabirine açıklamada bulunan Vanlı İş İnsanı ve Yönetmen Hamit Şahin, Hababam Sınıfı oyuncularının nişan törenine katılmalarının kendisi için çok anlamlı olduğuna vurgu yaparak, "Nişanda çok değerli dostlar vardı. Özellikle uzaktan gelen dostlar daha çok değer kattı. Hababam Sınıfı oyuncuları Tuncay Akçay, Ahmet Arıman, Teoman Ayık ile Şarkıcı ve Manken Tuğba Özay gelmişti. Hababam Sınıfı'nın farklı bir yeri vardı. O anlamda benim için çok değerliydi. Çok duygusal anlar yaşandı" dedi.

" Van'da film hazırlıkları var"

18 yıldır sinemada yer aldığını hatırlatan Şahin, "Türkiye'nin birçok ilinde filmler çektim ama Van'da film çekmek bir türlü kısmet olmadı. Ancak Van ile ilgili projelerimiz var. Ben de bu toprağın çocuğuyum. Burada büyüdüm. İnsanın doğduğu kent başka bir duygudur. Muğla'da, Aydın'da filmler çektim ama hep kendi memleketimde neden olmasın diye bir özlem vardı. Van'da şu anda hazırlıklar var ve bitme aşamasındayız. Sonuçlara doğru gidiyoruz. Tuğba Özay değerli bir dostum. Hababam Sınıfı oyuncuları da geçmişte çalıştığım arkadaşlar. Bunlarla ilgili de var. İnşallah kısa süre içinde toparlanıp bu hikayemizi halk ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı .

"Takı şovuna karşıyım"

Konuşmasında özellikle aşiretlerdeki düğün takısı merasimini eleştiren Şahin, "Aşiretçilik deyince akla birçok şey geliyor. Aslında kültürümüzün bir parçası ama ne yazık ki farklı yerlere çekildi, kötü şeyler ile kullanıldı. Mezopotamya hikayesinde aşiretçilik böyle değildir. Farklı şekilde düğünlerin yapılması, haberlerde yer alması kara bir leke olarak kaldı. Bunu birçok kanaat önderi dile getiriyor. Doğru bir karar ama bu karara bağlı kalmak gerekir. Takı şovu artık bitmelidir. Her gencin hayalidir bir yuva kurmak ama burada umut, başka bir şeye dönüşüyor. Biz geleneğimizle, misafirperverliğimizle, kendi hikayelerimizle düğünlerimizi dünyaya tanıtmalıyız" diye konuştu.