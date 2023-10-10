Gwyneth Paltrow, Oscar Heykelciğini Kapıyı Tutması İçin Kullanıyor

Marvel serisindeki Pepper Potts rolüyle tanınan Gwyneth Paltrow, 1999 yılında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Oyuncunun Oscar heykelciğini kapıyı tutması için kullanması tartışmalara neden oldu.

1999 YILINDA EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI

Marvel serisindeki Pepper Potts rolüyle akıllarda yer eden Hollywood'un ünlü isimlerinden Gwyneth Paltrow, 1999 yılında En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

HEYKELCİĞİ KOYDUĞU YER GÜNDEM OLDU

'Shakespeare in Love' filmiyle ödül kazanan oyuncu, Oscar heykelciğini koyduğu yerle gündeme geldi.

"KAPININ KAPANMASINI ÖNLÜYOR"

Hamptons'daki evinde Vogue dergisinin sorularını cevaplayan oyuncu, bahçede yürürken Oscar heykelciğini gösterdi. Heykelciğin kapı çarpmasın diye konulması dikkat çekti. Oyuncu, "Kapının kapanmasını önlüyor" dedi.

"ŞAKA YAPTI"

Oyuncunun prestijli Oscar heykelciğini kapıyı tutması için kullanması bazı kesimlerin tepkisini çekti. Paltrow'a yakın kaynaklar ise Variety'ye "Tabii ki şaka yaptı" açıklamasında bulundu.