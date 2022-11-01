Güzel şarkıcı Rita Ora partinin yıldızı oldu! Üzerini sadece takılarla kapattı

İngiliz şarkıcı ve model Rita Ora, Jonathan Ross'un düzenlediği birçok yıldızın katıldığı Halloween partisine göğüslerini tamamen açıkta bırakan kostümle katıldı. Üzerine sadece mücevher takan ünlü şarkıcı tüm bakışları üzerinde topladı.

İngiliz sunucu ve komedyen Jonathan'ın verdiği partiye David Walliams, Keith Lemon, Mel C, Simon Peg gibi birçok eğlence dünyasının tanınmış isimleri katıldı.

PARTİDE DİKKAT ÇEKEN TEK İSİM

Fakat, 1992 yılında yayınlanan Ölüm kadına Yakışır filminden ilham alarak üst kısmında sadece mücevherler olan kıyafetle katılan güzel şarkıcı Rita Ora, tüm yıldızlar arasında ağızları açık bırakan tek kişi oldu.

GİZLİCE NİŞANLANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

31 yaşındaki şarkıcı, İngiliz The sun gazetesine ilişki yaşadığı 47 yaşındaki oyuncu Taika Waititi'ye karşı büyük bir aşk yaşadığını açıkladıktan kısa süre sonra bu yazın başlarında gizli bir şekilde nişanlanarak herkesi şaşırttı.