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Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi

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Dünyaca ünlü bir dergi tarafından yapılan oylamada 2024 yılının Yaşayan En Güzel Kadını Sıla Türkoğlu, En Yakışıklı Türk Erkeği ise Halil İbrahim Ceylan seçildi.

Dünyaca ünlü anket platformlarından olan The Netizens Report dergisinin yaptığı oylamada 2024 yılının Yaşayan En Güzel Kadını ve Yaşayan En Yakışıklı Erkeği belli oldu.

LİSTEDE HANDE ERÇEL DE VAR

Yapılan oylamaya göre, Yaşayan En Güzel Kadın Oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Yakışıklı Erkek ise Zhang Zhehan seçildi. Çinli oyuncu Dilraba Dilmurat ikinci sırada yer alırken Hande Erçel ise üçüncü oldu. Son olarak Kirli Sepeti dizisinde rol alan oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ise The Netizens Report Dergisinin yaptığı oylamada 2024 yılının En Yakışıklı Türk Erkeği olarak listede yer aldı.

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Sıla Türkoğlu Magazin Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (2)

Hayrullah Karakuş:

Kim yapıyor bu anketleri neye kime göre seçiyorlar

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LOLİPOP:

Ben yapıyorum, pippimin keyfine göre de seçiyorum :)

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