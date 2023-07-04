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Ünlü oyuncu Aslı Enver anne oldu! Kızına "Elay" adını verdi

Magazin Haberleri

Geçtiğimiz sene kasım ayında Berkin Gökbulak ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Annelik heyecanı yaşayan Enver, kızına Elay adını verdi.

Yıllar önce rol aldığı Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran ve sonrasında birçok projede yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslı Enver, geçtiğimiz sene kasım ayında sessiz sedasız aşk yaşadığı Berkin Gökbulak ile nikah masasına oturdu. Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran güzel oyuncu, anne oldu.

ELAY ADINI VERDİLER

2. Sayfa'da yer alan habere göre, hamileliğini sakin bir şekilde çalışmadan geçiren güzel oyuncu, bugün ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bir kız çocuğu olan Enver, bebeğine "Elay" adını verdi. Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapıldı. Zaman zaman eşiyle paylaşımlar yapan Aslı Enver, 3 gün önce de Berkin Gökbudak ile verdiği pozları peş peş paylaşarak "Çok" notunu yazmış

Güzel oyuncu Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi

Güzel oyuncu Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi

Güzel oyuncu Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi

Güzel oyuncu Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi

Güzel oyuncu Aslı Enver, ilk bebeğini dünyaya getirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Aslı Enver Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Kenan Bey:

iyidir hoştir ammmmaaaaaa bizeneggg

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