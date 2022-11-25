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Gurbetçi şarkıcı Emil Pars, Türkiye'de çekeceği klip için 800 bin lira harcayacak

Magazin Haberleri

Almanya'da yaşayan ve 'Asla ' isimli tekli çalışması ile kısa sürede büyük bir başarıya ulaşan gurbetçi şarkıcı Emil Pars, yeni single çalışmasının klibini Türkiye'de çekmeye karar verdi. Genç şarkıcı, tarihi mekanlarda gerçekleşen çekimler için 800 bin TL'yi gözden çıkardı.

Avrupa'nın Avusturya, Fransa, Belçika'daki elde ettiği müzikal başarılar ile bilinen Emil Pars, yeni yılda çıkaracağı 'Ağla' adlı yeni single çalışmasına Türkiye'de klip çekmeye hazırlanıyor. 800 bin lira bütçe ayrılan klip; Kadıköy, Karaköy ve Eminönü'nde tarihi alanlarda çekilecek. Emil Pars, yaklaşık 100 kişilik bir ekiple, özel izinlerle çekilecek olan klip için önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek.

800 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

Almanya'da yaşayan ve kısa sürede Avrupa'da tanınır hale gelen 24 yaşındaki popçu Emil Pars yeni single çalışmasının klibini Türkiye'de çekecek. İstanbul'un tarihi mekanlarında çekilecek klip için 800 bin lira harcamayı planlayan Pars, 100 kişilik bir ekibin çalışacağı klip için tüm izinlerin alındığını söyledi.

Gurbetçi şarkıcı Emil Pars, Türkiye'de çekeceği klip için 800 bin lira harcayacak

Gurbetçi şarkıcı Emil Pars, Türkiye'de çekeceği klip için 800 bin lira harcayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Belçika Almanya Türkiye Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Efekan YÜCEKAYA:

50 bin dolardan biraz daha az. Gayet normal değil mi .

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