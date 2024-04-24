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Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu! İlk fotoğraf da geldi

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Evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası günlerdir yoğun bakımda tedavi gören ve kalp pili takılan Nuri Alço, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle taburcu edildi. Alço'dan 17 gün olsun ilk fotoğraf da geldi.

6 Nisan'da evinde rahatsızlanan ve özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Nuri Alço, ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınmış daha sonra kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edilmişti. Operasyonu başarılı geçen sanatçıdan müjdeli haber geldi.

TERK ETMEDİ SEVDAN BİZİ

Sağlık durumuyla herkesi korkutan Nuri Alço, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Bu süreçte eşini bir an olsun yalnız Burcu Alço da Instagram hesabından usta ismin fotoğrafını yayınlayarak "Terk etmedi sevdan beni. 17 gün sonra… Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu! İlk fotoğraf da geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Nuri Alço Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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