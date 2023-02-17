Güngör Mengi... DUAYEN GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ...

Basın dünyasını üzen bir vefat haberi geldi. Uzun yıllar Yeni Asır Gazetesi'nde yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni olarak görev yapan, daha sonra Sabah ve Vatan gazetelerinde murahhas üyelik ve yazarlık, başyazarlık görevlerinde bulunan duayen gazeteci Güngör Mengi, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti.

18 ŞUBAT'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Bir dönem İzmir Gazeteciler Cemiyeti başkanlığında da bulunan Güngör Mengi,18 Şubat Cumartesi günü Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından İstanbul'da toprağa verilecek.

Güngör Mengi Kimdir ?

Güngör Mengi, 19 Ocak 1940 tarihinde Çanakkale, Bayramiç'de doğdu. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'den mezun olan Mengi 1959 yılında Demokrat İzmir gazetesinde gazeteciliğe başladı. Hayatını gazetecilik mesleğine adayan Mengi, Türkiye'nin en önde gelen gazetelerinde çalıştı ve birçok başarılı projeye imza attı.

Sabah Gazetesi'nin ardından Mengi, 2002 yılında gazeteci iş arkadaşlarıyla beraber Vatan Gazetesi'ni kurdu ve başyazar olarak görev yaptı.

Güngör Mengi, 1962 yılında ilk evliliğini Gülsen Tözün ile yaptı ve bu evlilikten Gülgün ve Cem isminde iki çocuğu bulunuyor. Mengi, 1992 yılında gazeteci yazar Ruhat Mengi (Ünaldı) ile ikinci evliliğini yaptı.

TGC'DEN GÜNGÖR MENGİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, hayatını kaybeden gazeteci Güngör Mengi için başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Güngör Mengi'nin vefatıyla ilgili olarak bir baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Burhan Felek Ödülü sahibi Güngör Mengi hayatını kaybetti. Mengi'nin cenazesi 18 Şubat 2023 Cumartesi öğleyin İzmir Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Ailesine, basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." denildi.