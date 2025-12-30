Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

K-beauty'yi dünyaya tanıtan isimlerden biri olarak bilinen Güney Koreli influencer Daddoa, 29 yaşında hayatını kaybetti. Ani ölümü, hem Güney Kore'de hem de uluslararası hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

Asıl adı Lee Da-sol olan ve internette Daddoa adıyla tanınan fenomenin 16 Aralık'ta yaşamını yitirdiği, ajansı Leferi Beauty Entertainment tarafından Noel Günü duyuruldu. Açıklamada ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmazken, "Merhumun ailesinin isteği doğrultusunda spekülasyonlardan ve doğrulanmamış haberlerden kaçınılmasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Leferi Beauty'nin sözcüsü Choi In-seok, Daddoa'nın yalnızca bir içerik üreticisi değil, aynı zamanda Kore güzellik sektörünün küresel potansiyelini erken dönemde ortaya koyan öncü isimlerden biri olduğunu vurguladı.

Daddoa'nın ölüm haberinin ardından hayranları sosyal medya hesaplarını duygusal mesajlarla doldurdu. Bir takipçisi, "Artık video yüklemesen bile umarım bir yerlerde mutlusundur" derken, bir başkası "Cennette huzur içinde uyu, artık acı çekme" ifadelerini kullandı.

ZORBALIKLA MÜCADELESİNİ ANLATMIŞTI

The Times of India'nın aktardığına göre Daddoa, daha önce paylaştığı içeriklerde okul yıllarında zorbalığa maruz kaldığını anlatmıştı. Videolarından birinde, yaşadığı duygusal yaraların onu makyajı bir "zırh" olarak görmeye yönelttiğini, bunun da özgüvenini artırdığını söylemişti.

2014 yılında moda, makyaj ve diyet içerikleriyle sosyal medyada yükselişe geçen Daddoa, kısa sürede YouTube'da 1,2 milyondan fazla aboneye ulaştı. Küresel popülaritesi, onu Çin'in büyük video platformu Youku ile özel bir sözleşmeye taşıdı.

KOZMETİK ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETTİ

Ocak 2016'da Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo, Daddoa'yı "2015 Yılının En İyi Güzellik İçerik Üreticisi" seçti. Aynı dönemde Taobao'da "K-Beauty Select Store" adlı mağazayı açarak Kore kozmetik ürünlerinin doğrudan ihracatına öncülük eden ilk Koreli influencer oldu.

2016 sonunda sosyal medyaya ara vermeden önce Kore, Çin ve Güneydoğu Asya'daki birleşik kanal abone sayısı 2,7 milyona ulaştı. Aktif olmadığı dönemde bile takipçi sayısı artmaya devam etti ve 2017'de Korece YouTube kanalı 1 milyon abone barajını geçti.

Daddoa ayrıca Women's Wear Daily tarafından Sosyal Güzellik Medya Yıldızı, küresel kozmetik markası MAC tarafından ise Küresel Güzellik Kahramanı olarak seçildi.

2016'dan sonra büyük ölçüde gözlerden uzak bir yaşam süren Daddoa, son videosunu dört yıl önce yayımlamıştı. Daily Mail'in haberine göre, Seul'de üniversiteye başlayarak, yoğun influencer hayatı nedeniyle yarım kalan eğitimine yeniden dönmeyi planlıyordu.