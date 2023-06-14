Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

Snowdrop da dahil olmak üzere bir dizi K-dizisinde rol alan Güney Koreli aktris, hafta sonu göateri için Jeju Adası'na gitti. Yetenekli oyuncu evine dönerken merdivenlerden düşerek ciddi bir kaza geçirdi. 11 Haziran'da kaza geçiren Park Soo-ryun hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahaleleri sonrası hayata döndürülen ünlü oyuncu tüm çabalara rağmen komaya girdi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

29 yaşındaki genç oyuncudan acı haber geldi. Kore medya kuruluşu Soompi'ye göre, Snowdrop'un yıldızı Park Soo-ryun'un beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Güzel oyuncunun acı haberle sarsılan ailesi ise diğer insanlara umut ışığı olabilmek için kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

ANNESİNDEN ACI PAYLAŞIM

Soo-ryun'un annesi ise yaptığı paylaşımda, "Sadece beyni bilinçsiz ve kalbi hala atıyor. Umutsuzca organlara ihtiyaç duyan biri olmalı. Annesi ve babası olarak, kalbinin birine gittiğini ve attığını düşünerek rahat yaşayabileceğiz" dedi.