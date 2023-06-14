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Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti. 29 yaşında hayata veda eden aktrisin organları bağışlandı.

Snowdrop da dahil olmak üzere bir dizi K-dizisinde rol alan Güney Koreli aktris, hafta sonu göateri için Jeju Adası'na gitti. Yetenekli oyuncu evine dönerken merdivenlerden düşerek ciddi bir kaza geçirdi. 11 Haziran'da kaza geçiren Park Soo-ryun hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahaleleri sonrası hayata döndürülen ünlü oyuncu tüm çabalara rağmen komaya girdi.

29 yaşındaki genç oyuncudan acı haber geldi. Kore medya kuruluşu Soompi'ye göre, Snowdrop'un yıldızı Park Soo-ryun'un beyin ölümü gerçekleşti.

Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

Güzel oyuncunun acı haberle sarsılan ailesi ise diğer insanlara umut ışığı olabilmek için kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

Soo-ryun'un annesi ise yaptığı paylaşımda, "Sadece beyni bilinçsiz ve kalbi hala atıyor. Umutsuzca organlara ihtiyaç duyan biri olmalı. Annesi ve babası olarak, kalbinin birine gittiğini ve attığını düşünerek rahat yaşayabileceğiz" dedi.

Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

Güney Koreli aktris Park Soo Ryun, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Güney Kore Aktris Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

organ bağışı vücut canlı beyin ölümü gerçekleşmişse oluyor aradan zaman geçmiş hayatını kaybetmiş birinin organları özelliğini yitirdiğinden organ naklinde kullanılamıyor

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