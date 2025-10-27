Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı
ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye" programıyla bir döneme damgasını vuran sunucu Esra Ceyhan, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat yaşayan ünlü sunucunun yıllar içindeki değişimi, son paylaşımlarının ardından sosyal medyada gündem oldu.
- Esra Ceyhan, ATV'nin 'Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye' programı ile tanınan bir sunucudur.
- Esra Ceyhan 2001 yılında Orhan Gencebay'ın 'Dil Yarası' klibinde yer aldı.
- Esra Ceyhan şu anda 56 yaşındadır ve kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir yaşam sürmektedir.
- Esra Ceyhan sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta ve takipçileriyle paylaşımlar yapmaktadır.
- Esra Ceyhan'ın son paylaşımlarında fiziksel değişimi dikkat çekmiştir.
Bir dönem ekran klasiği haline gelen ATV'nin unutulmaz programı " Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye" ile tanınan başarılı sunucu Esra Ceyhan, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam sürüyor.
2001 yılında Orhan Gencebay'ın "Dil Yarası" adlı klibinde de yer alan Ceyhan, o dönem hem gündüz kuşağının aranan yüzü hem de magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biriydi.
YILLAR SONRAKİ DEĞİŞİMİ OLAY OLDU
Bir süredir ekranlardan uzak olan Esra Ceyhan, şimdilerde 56 yaşında. Kızı Ayşe Ceyhan ile birlikte sakin bir yaşam sürdüren ünlü sunucu, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Zaman zaman takipçileriyle buluşan Ceyhan, gündeme ve hayata dair fikirlerini paylaşıyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Son paylaşımlarında yılların kendisinde yarattığı değişimi takipçileriyle paylaşan Esra Ceyhan'ın yeni hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Biraz kilo almasının da etkisiyle değişimi dikkat çekerken, hayranları "tanıyamadık" yorumlarında bulundu.