Gülseren Erbil'den tesettürlü paylaşım
Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan, Ramazan'ın ilk günü tesettüre girerek dikkat çekti; 'Çok şükür, böyle görmek de varmış kendimi' dedi.

  • Gülseren Ceylan, Ramazan ayının ilk günü tesettürlü fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
  • Gülseren Ceylan, Ramazan vesilesiyle tesettüre girdiğini ve oruç tutup teravih namazına gitmek istediğini açıkladı.
  • Gülseren Ceylan, oruç tutarken su içemediği için zorlandığını ifade etti.

Ünlü oyuncu ve Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan, Ramazan ayının ilk günü yaptığı tesettürlü paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından yayınladığı karelerin altına, "Çok şükür, böyle görmek de varmış kendimi" notunu düşen Ceylan, takipçilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Mehmet Ali Erbil ile evliliğinin inişli çıkışlı dönemleriyle sıkça gündeme gelen Ceylan, Ramazan vesilesiyle tesettüre girerek, oruç tutup teravih'e gitmek ve dini yönünü geliştirmek istediğini de belirtti.

Ramazan ayının gelmesiyle tesettüre giren Gülseren Ceylan, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla hem takipçilerini şaşırttı hem de dini yönünü güçlendirme mesajı verdi.

Erbil oruç tutarken en çok su içemediği için zorlandığını şu sözlerle belirtti:
'Acıkmıyorum ama su içmeyen ben, su beni biraz zorluyor. Psikolojik bence.'

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDeniz Kisa:

2001 yulindan beri ATEIISTIM ve huzurluyum

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

İslam'da var olmayan şeyler bir süre sonra oyuncak hale gelir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri:

gösteriş işiniz gücünüz bunu bile gizli yapamıyorsunuz ibadet gizli olur göze sokarak değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

