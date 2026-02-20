Gülseren Erbil'den tesettürlü paylaşım
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan, Ramazan'ın ilk günü tesettüre girerek dikkat çekti; 'Çok şükür, böyle görmek de varmış kendimi' dedi.
Ünlü oyuncu ve Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan, Ramazan ayının ilk günü yaptığı tesettürlü paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından yayınladığı karelerin altına, "Çok şükür, böyle görmek de varmış kendimi" notunu düşen Ceylan, takipçilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı.
Mehmet Ali Erbil ile evliliğinin inişli çıkışlı dönemleriyle sıkça gündeme gelen Ceylan, Ramazan vesilesiyle tesettüre girerek, oruç tutup teravih'e gitmek ve dini yönünü geliştirmek istediğini de belirtti.
Erbil oruç tutarken en çok su içemediği için zorlandığını şu sözlerle belirtti:
'Acıkmıyorum ama su içmeyen ben, su beni biraz zorluyor. Psikolojik bence.'