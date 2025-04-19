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Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme

Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
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Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin perde arkasını ilk kez bu kadar açık anlattı. YouTube'da katıldığı programda duygusal bir itirafta bulunan Ceylan, "Ben onun için ailemi karşıma aldım, ama yalnız kalan hep ben oldum" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisiyle adını sıkça magazin gündemine yazdıran Gülseren Ceylan, bu kez sessizliğini bozdu. YouTube'da katıldığı bir programda ayrılık sürecini tüm çıplaklığıyla anlatan Ceylan, sözleriyle dinleyenlerin yüreğine dokundu.

"GİDECEK YERİM YOKTU"

"Ben ailemi karşıma aldım, onun için..." diyen Ceylan, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "O, morali bozulunca ailesinin yanına gitti. Benim gidecek bir ailem yoktu. O an kendi kendime 'Senin kimsen yok' dedim ve çok kırıldım."

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Erbil'in ilişki boyunca sıkça dile getirdiği, "Ben senin ailenim, seni asla bırakmam" sözlerinin ise sadece lafta kaldığını belirten Ceylan, ayrılık sonrası yaşadığı yalnızlığı anlattı. Ünlü şovmenin kızlarıyla yaptığı kahvaltıya da değinen Ceylan, "Onun bir ailesi var, ama ben tek başımayım" diyerek derin kırgınlığını gözler önüne serdi. İlişkisi uğruna ailesini karşısına alacak kadar büyük bir adım atan Gülseren Ceylan, yaptığı fedakârlığın karşılığını göremediğini vurgulayarak, "Bazı insanlar kalabalık yalnızlıktan yakınıyor, ben sessizliğin tam ortasında yalnız kaldım" ifadeleriyle duygusal bir kapanış yaptı.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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