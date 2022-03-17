Boşanma haberleriyle gündeme gelen Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, sarmaş dolaş dans etti - Haberler

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Boşanma haberleriyle gündeme gelen Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, sarmaş dolaş dans etti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son günlerde Lolipop şarkısının klibi ve bir sahnesinde erkek arkadaşının kucağına oturmasıyla gündemden düşmeyen Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ile sorunları yaşadığı ileri sürüldü. Gülşen de yeni şarkısında eşiyle dans ederek ayrılık iddialarını son noktayı koymuş oldu.

Güçlü sesiyle yıllara damga vuran Gülşen, sahne kıyafetleri ve yeni klibi Lolipop ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde bir sahnede erkek arkadaşının kucağına oturan Gülşen'in evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

AYRILIK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gülşen, Lolipop şarkısının kapak fotoğrafının nedeniyle eşiyle sorun yaşadığı iddiasını "Ozan neden tepki göstersin? Ben sadece işimi yapıyorum. Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim. Ben sadece konser veriyorum. Bu soruyu bana değil, hakkımda yazıp çizenlere sorun. Ben işime konsantreyim" diyerek yalanlamıştı.

YENİ ŞARKISINDA EŞİYLE DANS ETTİ

Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Gülşen, Lolipop şarkısında eşi Ozan Çolakoğlu ise dans etti. İkilinin samimi dansı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Tony Avlar isimli Instagram hesabının paylaştığı videoda çiftin evliliklerinde bir sorun olmadığı da gözler önüne serildi.

Gülşen, yeni şarkısı Lolipop'ta eşi Ozan Çolakoğlu ile dans etti

Lolipop şarkısının kapağı yüzünden eşinden ayrılacağı iddia edilen Gülşen sessizliğini bozduLolipop şarkısının kapağı yüzünden eşinden ayrılacağı iddia edilen Gülşen sessizliğini bozdu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ozan Çolakoğlu, Gülşen, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Ümit:

Kocasının burcu geyik olmalı.

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