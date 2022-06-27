Gülşen sahnesinde LGBT bayrağı açtı, rahatsız olan bazı izleyiciler konseri terk etti - Haberler

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Gülşen sahnesinde LGBT bayrağı açtı, rahatsız olan bazı izleyiciler konseri terk etti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, son konserinde LGBT bayrağı açarak "Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait" dedi. Gülşen'in bu hamlesi bir kısım tarafından alkışlanırken durumdan rahatsız olan vatandaşlar konseri terk etti.

Uzun zamandır yoğun bir konser maratonu olan ve şarkılarının yanı sıra kıyafetleriyle de gündemden düşmeyen Gülşen, son konserinde LGBT bayrağı açtı.

"HERKESİN CİNSEL KİMLİĞİ KENDİNE AİT"

Yoğun bir konser maratonu bulunan şarkıcı, önceki akşam Antalya'da sahne aldı. Herkesin cinsel kimliğinin ve hayatının kendine ait olduğunu söyleyen Gülşen, konser esnasında LGBT bayrağı açarak "Bunu bu gece gösterelim burada. Renklerimizi göstermekten korkmayalım arkadaşlar. Herkesin rengi kendine ve renkler çok güzel. Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait. Buna bir başkası karar veremez. Hayatımızın sahibi kendimiziz. Ne istiyoruz, ne yapacağız, neyi seviyoruz, ne olmak istiyoruz, hangi renkteyiz? İşte biz oyuz" dedi.

Gülşen sahnesinde LGBT bayrağı açtı, rahatsız olan bazı izleyiciler konseri terk etti

İZLEYİCİLERİN BAZILARI KONSERİ TERK ETTİ

Gülşen'in sahnede LGBT bayrağı açması izleyicileri ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'e destek vererek alkışlarken durumdan rahatsız olan bazı vatandaşların konseri terk ettiği ileri sürüldü.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Antalya Gülşen LGBT Magazin Haberler

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