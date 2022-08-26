Gülşen'in avukatından yeni açıklama: Durumu gayet iyi ve güçlü

Ünlü şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilerle ilgili söylediklerinden dolayı dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Gülşen'i ziyaret eden avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor" dedi.

Şarkıcı Gülşen İmam Hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gülşen'i ziyarete geldi. Gülşen ve avukatının görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.

AVUKAT: GÜLŞEN'İN DURUMU İYİ

Görüşmenin ardından açıklama yapan avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Ben hukukçuyum bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" dedi.

DÜN GÖZALTINA ALINIP İFADE VERDİ

Sözlerinden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, savcıya ifade verdi. Şarkıcı, ifadesinde "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. Gülşen ifadesinin devamında söz konusu konserin 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir'de olduğunu söyleyerek, "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

TUTUKLANDI

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen'in Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.