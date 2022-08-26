Ozan Çolakoğlu, cezaevindeki eşi Gülşen'i ziyaret etti

Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu, dün akşam İmam Hatipliler ilgili sözleri nedeniyle cezaevine giren eşi Gülşen'i ziyaret etti. Cezaevinde iki saat kalan Çolakoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Nisan ayında İstanbul'da sahneye çıkan Gülşen'in konser esnasında sarf ettiği "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı hakkında soruşturma başlatıldı. Dün evinde gözaltına alan şarkıcı, ifadesinin ardından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

EŞİNİN KİŞİSEL EŞYALARINI GETİRDİ

Ünlü aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu, bugün Gülşen'i ziyaret etti. Avukatıyla beraber gelen Çolakoğlu içeride yaklaşık 2 saat kalarak eşinin kişisel eşyalarını teslim etti. Oldukça keyifsiz olduğu gözlenen Çolakoğlu, yaklaşık süren ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

İFADESİNDE TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTEDİ

Sözlerinden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, savcıya ifade verdi. Şarkıcı, ifadesinde "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. Gülşen ifadesinin devamında söz konusu konserin 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir'de olduğunu söyleyerek, "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen'in Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.