Gülşah Saraçoğlu'nun hesabı mı hacklendi? İsmindeki değişikliği görenler gözlerine inanamadı

Doya Doya Moda yarışmasıyla bilinen ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabındaki kullanıcı adı "metres_gulsah" olarak değiştirildi. Bu değişiklik Saraçoğlu'nun sosyal medya hesabının hacklendiği şeklinde yorumlandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri koltuklarını Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş ile paylaşan Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

KULLANICI ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Ünlü modacının Instagram hesabındaki değişiklik takipçilerin gözlerinden kaçmadı. Saraçoğlu'nun hesabının kullanıcı ismi "metres_gulsah" olarak değiştirildi.

HESABI MI HACKLENDİ?

Anlam verilemeyen bu durumu bazı kullanıcılar, Saraçoğlu'nun hesabının ele geçirildiği şeklinde yorumladı.