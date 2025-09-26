Güllü'nün son röportajında vasiyet gibi istek! İşte hayatını oynamasını istediği oyuncu

Türk arabesk ve fantezi müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek 51 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatı müzik ve magazin dünyasında büyük üzüntü yarattı.

OĞLU TUĞBERK YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ölümün "elim bir kaza" sonucu gerçekleştiğini duyurdu. Yavuz, "Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"PARAYLA PULLA İŞİM OLMAZ"

51 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, miras yüzünden ailelerin yaşadığı tartışmalara değinmişti. "Benim de iki çocuğum bir torunum var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa bana Allah rahmet eğlesin. Benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmadı" sözleriyle dikkat çekmişti.

HAYATINI FİLM YAPMAK İSTEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı ayrıca hayatının film olmasını istediğini dile getirmiş, başrolde Serenay Sarıkaya'yı görmek istediğini açıklamıştı. Güllü, "Duruşu ve asaleti bambaşka. Gizliden Instagram'dan yazışırız bile" diyerek vasiyet niteliğinde bir istekte bulunmuştu.