Güllü'nün ölümünde ilgili yeni gelişme: TÜBİTAK'a üç kritik talimat

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleştiriliyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DETAYLI İNCELENİYOR

Ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği olaya dair Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Olay gecesine ait güvenlik kamerası kayıtları daha önce Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilmişti. Her iki kurum da görüntüler üzerinde ses ve hareket analizi, zaman senkronizasyonu ile dış müdahale veya itilme ihtimali yönünden kapsamlı incelemeler yapıyor. Elde edilen bulguların, fiziksel delillerle birlikte değerlendirilerek olayın nasıl gerçekleştiğine dair netlik kazandırması bekleniyor.

SES KAYITLARI TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, soruşturmanın ses kayıtlarıyla ilgili kısmında ise 3 Kasım itibarıyla yeni bir adım atıldı. Başsavcılık, elde edilen ses kayıtlarını TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne gönderdi.

ÜÇ KRİTİK TALİMAT

Başsavcılığın TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç önemli talimat yer aldı. Buna göre, kayıtların ses kalitesinin artırılması, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespitinin yapılması ve konuşmaların detaylı şekilde analiz edilmesi istendi. Ayrıca, seslerin kime ait olduğunun belirlenmesi sonrası konuşmaların tam dökümünün "tape" formatında hazırlanarak rapor halinde Başsavcılığa sunulması talep edildi.