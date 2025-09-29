Güllü'nün ölümünde kafa karıştıran beyan

Yalova'daki evinde camdan düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili tartışmalar sürüyor. Olayın ardından ortaya atılan intihar iddiaları ve cinayet şüpheleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Öte yandan, düşmeden kısa bir süre önce evde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri de basına yansıdı.

Olay sonrası ifade veren şarkıcının kızı Tuyan Ülkem, annesinin o anlarda müzik eşliğinde eğlendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı, "Annem, Roman havası çalarken dans ediyordu.

Alkollü olduğu için dengesini kaybetti ve evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü." Ülkem ayrıca, annesini kendisinin itmediğini kesin bir dille belirterek böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Evdeki son görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulurken, CNN TÜRK canlı yayınına katılan Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, şunları söyledi:

Yüksekten düşme neticesinde bir ölüm vakasıyla karşı karşıyayız. Yüksekten düşmelerin tamamında bir şüpheli durum vardır. Orijinalinde duymadığımız seslerin, sanal medyada gündem olduğunu görüyoruz. 'Arka tarafta tokat sesi geldi', 'imdat dedi', 'aşağı attı' gibi söylemler var.

Veya üçüncü bir erkek şahıstan bahsediliyor. İçerideki bu görüntülerin tamamını birleştirdiğiniz zaman kolluk olarak karşınıza bu eve giren çıkanla ilgili olarak tüm bilgiler gelir. Biz birbirimizi bir şekilde veya haberi olmadan arkadan müdahale etmeye kalksak, refleks olarak insanlar sağındaki solundaki eşyaları dağıtabilirler. Bakın şurada çok rahat dağılabilecek olan eşyalar var. Burada bizim en çok kafamızı karıştıran, yani şüpheli diye adlandırabileceğimiz kısmı Güllü'nün beyanı. Lavabodan çıktıktan sonra 'Herkes tamam mı?' diyor. Bunun mantıklı bir açıklaması var. Artık yatılacak vs. 'O ne?' deyip hamle yapıyor. Nereye hamle yapıyor? Tam da hayatını kaybetmiş olduğu odaya doğru hamle yapıyor."