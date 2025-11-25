Haberler

Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem, İddialara Yanıt Verdi: İftiraya Uğruyorum

Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem, İddialara Yanıt Verdi: İftiraya Uğruyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. İddiaların odağındaki Tuğyan, 'Neler Oluyor Hayatta' programında konuştu ve 'Anneni sen mi öldürdün?' sorusuna 'Hayır' yanıtını verdi. İddiaların ardından, 'Ölsün' mesajlarına da açıklık getirdi. Söylentileri reddeden Tuğyan, annesinin ölümünden sonra yaşadıklarını 'Haksızlığa değil, iftiraya uğruyorum' şeklinde özetledi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem, kendisine yönelik iddialar sonrası "Neler Oluyor Hayatta" Programı Genel Koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu'ya konuştu. İddialara yanıt verdi, "Ölsün" mesajlarına da açıklık getirdi. Yaşadıklarını şu sözlerle özetledi: "Haksızlığa değil, iftiraya uğruyorum."

26 Eylül'de Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü soruşturulmaya devam ediyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in deşifre olan mesajları gündeme gelmişti. Tuğyan Ülkem'in "annesinin ölmesini istediği" şeklindeki mesajları ortaya çıkmıştı. İddiaların odak noktasında olan ve hep susan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programına röportaj verdi. Tuğyan Ülkem Gülter, iddiaları reddetti. "Anneni sen mi öldürdün?" sorusuna da "Hayır" yanıtını verdi.

"Oğlumu öldürmekle tehdit ediyor''

Son günlerde Bircan'ın açıklamaları da çok tartışılıyordu. Hatta Tuğyan'ın yakın arkadaşı Bircan Dülger ifadesinde, "Tuğyan bana dönüp 'annemi ittim, öldürdüm, çok pişmanım' dedi" iddiasında bulunmuştu.

Tuğyan bu sözlere, "Kendisinin attığı iftirayı kabul etmiyorum. Neden Ferdi ile tanıştıktan sonra gündeme getirdin? Bunun karşılığında ne aldın?" diyerek yanıt verdi.

Şarkıcının ölümüne ve aile içi ilişkilerine dair çok vahim iddialarda bulunan annesinin patronu Ferdi Aydın'ı da sadece iki kez gördüğünü ve hiç tanımadığını söyleyen Gülter, Aydın'ın medyatik olmak için bu konunun bu kadar üzerine gittiğini ileri sürdü.

"Bircan yalan konuşuyor, söyledikleri doğru değil"

Tuğyan söz konusu iddialar karşısında şu ifadeleri kullandı:

"Bircan ile cenazeden sonraki gün bir araya geldik. Bana yemek yedirmeye çalıştı. 'Ben senin ablanım, ben senden eminim' dedi. Aramız hiç bozulmadı. 13'üncü gün yanımıza geldi, bizimle beraber kaldı. Daha sonraki süreçte biz bir ay dışarı çıkmadık. Bir gün Bircan abla beni aradı. 'Neden evdesiniz?' diye sordu. Bizi çağırdı. Arabaya atlayıp Bircan ablaya gittik, sonra aşağıya indi. 'Abla nereye gideceğiz?' dedim. Bizi arkadaşlarının yanına götürdü. Sonra Yalova'ya döndük. Yolda bizi aradı; 'Ferdi beni, oğlumu öldürmekle tehdit ediyor' diye. Benden daha sonra para istedi, 'Savcılığa şikâyet edeceğim' dedi. Arabaya biniyoruz, daha sonra avukatın yanına gidiyoruz. Benim annem Bircan Hanım'dan nefret ederdi."

"Anneme elimi kaldırmadım"

Annesi Güllü'ye şiddet uyguladığı yönündeki iddialara da yanıt verdi genç kadın:

"Akşam kavga edip sabah aynı sofraya oturuyorduk biz. O mesajlar aylar öncesine ait. Ben annemden neden nefret edeyim? İnsan sinirlendiğinde bu sözleri söyleyebilir. Ben anneme hiç elimi kaldırmadım. Ayrıca kardeşim de asla anneme şiddet uygulamadı. Tüm iddialar gerçek dışı."

"Suç üstüne suç işliyorlar"

İddiaları tümden reddeden Tuğyan, şunları söyledi:

"Acımızı yaşamamıza izin vermediler. Bunu yapan insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? O benim annem. Namahrem, çocuk... Hiçbir şey bırakmadılar. Suç üstüne suç işliyorlar. Karalıyorlar, iftira atıyorlar, yaralıyorlar. Artık acımızı yaşamak istiyoruz. Bizi rahat bırakın. Acımızı yaşamamızı bırakmadılar. Hâlâ da bırakmıyorlar ama biz diz çökmeyeceğiz, yıkılmayacağız. Çocuğumun anılmasından çok rahatsızım. Hakkımdaki iddiaları asla kabul etmiyorum, ellerini vicdanlarına koysunlar. 60 gün olacak. 'Bu zamana kadar aklınız neredeydi?' diye sorarlar insana. Bir mesajımı, ses kaydımı ya da bir videoyu kendi güçleriyle ellerine geçirip bunu dün yaşanmış gibi gösterip oradan vurmaya çalışıyorlar. Ertesi gün annemle barışıp barışmadığımı kim bilebilir?"

"Ben annemin kızıyım"

Yeni çıkan ses kayıtlarında Güllü'nün "Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın, biliyorsun değil mi?" sözleri de Tuğyan'a soruldu. Tuğyan, "Sanki olaydan bir gün önce atılmış gibi lanse ediliyor. Oysa aylar öncesine ait, her anne-kız ilişkisinde olabilecek bir ses kaydı. Ben kendimden eminim, ben annemin kızıyım. Bu atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerrisduygu34:

geç kızım bu hanımefendi rollerini

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin elinden düşürmediği tesbihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...

Bahçeli'nin elinden düşürmediği tesbihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...
MHP'nin grup toplantısına Feti Yıldız'ın katılmaması dikkat çekti

İmralı ziyareti sonrası çarpıcı gelişme! Salonda tüm gözler onu aradı
Ağabey katilinden 'pes' dedirten ifade: Pişman değilim

Ağabey katilinden "pes" dedirten ifade
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Bahçeli'nin elinden düşürmediği tesbihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...

Bahçeli'nin elinden düşürmediği tesbihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...
Süper model Heidi Klum, cesur lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi

Süper model Heidi Klum, lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi
26 yaşındaki Birdal, ailesinin gözü önünde maskeli 4 şüpheli tarafından katledildi

Birdal ailesinin gözü önünde maskeli şüpheliler tarafından katledildi
Lookman'ın bonservisi belirlendi! Bu parayı ödeyen formayı giydirecek

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi
CHP'de değişim sinyali! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak

CHP düğmeye bastı! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak
Osimhen Okan Buruk ile görüştü! İşte Galatasaray-Union SG maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Union SG maçının muhtemel 11'leri
Yonca Evcimik'ten nefes kesen 'Lambada' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu

Kim der 62 yaşında! Kıyafeti ayrı şovu ayrı olay oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.