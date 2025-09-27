Haberler

Güllü'nün ölümü ailesini yıktı: Gasilhanede fenalık geçirdiler

Güllü'nün ölümü ailesini yıktı: Gasilhanede fenalık geçirdiler
Güncelleme:
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının ani ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, kızı Tuyan Ülkem gasilhanede fenalaşarak bayıldı, oğlu Tuğberk Yavuz ise ayakta durmakta zorlandı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. 52 yaşındaki sanatçının ani ölümü, ailesini, sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu.

Güllü'nün cenazesinde acı tablo: Kızı baygınlık geçirdi

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Sanatçının vefatı kısa sürede gündeme otururken, yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Ekol TV'nin haberine göre, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, annesini görmek için girdiği gasilhanede fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılan Ülkem'in sağlık durumunun kontrol altına alındığı belirtildi.

Güllü'nün ölümü ailesini yıktı: Cenazede fenalık geçirdiler

OĞLU DA FENALAŞTI

Sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz'un da gasilhane önünde ayakta durmakta güçlük çektiği ve fenalaştığı görüldü.

SANAT DÜNYASINDA BÜYÜK KAYIP

Türk müziğinde kendine özgü yorumuyla iz bırakan Güllü'nün ani ölümü, sanat dünyasında da büyük üzüntü yarattı. Ünlü isimler sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak acıyı paylaştı.

İNTİHAR İDDİALARI YALANLANDI

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Güllü'nün asistanı Deniz Hanım, acı haber sonrası ilk kez konuştu. Gel Konuşalım programına telefonla bağlanan sanatçının asistanı Deniz, Güllü'nün vefatıyla ilgili; 'Lütfen tek ricam yalan yanlış haber yapılmasın. Güllü Hanım'ı sevenlerden rica ediyorum. İntihar diye yayılıyor. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye'ye Güllü gibi bir isim bir daha gelmez. Çok keyifli bir gece geçiriyordu. Dengesini kaybedip düştü ve öldü. Kızı yanındaydı ve misafiri vardı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kesinlikle intihar değildir' diye konuştu.

TUZLA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Güllü'nün cenazesi, İstanbul Tuzla'ya götürüldü. Şarkıcının cenazesi bugün Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Abdülhamit:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
