Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı

Türk arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden Güllü, geçtiğimiz haftalarda Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti. Şarkıcının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu tamamlandı.

RAPORDA YÜKSEK ALKOL SEVİYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Hazırlanan rapora göre, sanatçının kanında 3,53 promil etanol (alkol) tespit edildi. Ayrıca göz içi sıvısında 343 mg/dl etonol promil bulunduğu kaydedildi. Raporda bu seviyedeki alkol oranının, ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabilecek düzeyde olduğu vurgulandı.

Toksikoloji incelemesinde, Güllü'nün kanında düşük dozda reçeteli anksiyete ilacı ve mide koruyucu, idrarında ise ağrı kesici kalıntılarına rastlandı.

Buna karşın, sanatçının iç organları ve mide muhtevasında herhangi bir toksik madde, metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeye rastlanmadı.

Ekol TV'nin haberine göre, sanatçının avukatı, raporun sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Müvekkilim Gül Tut'un trajik vefatıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu elimize ulaşmıştır. Rapordaki bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir."