Güller ve Günahlar: Yeni Dizi Tanıtımı Yayınlandı
KANAL D'nin merakla beklenen dizisi Güller ve Günahlar'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Aşk, ihanet ve kaderin oyunlarını konu alan dizide Murat Yıldırım ve Cemre Baysel başrolü paylaşıyor. Dizi, seyircilere tutkulu bir aşk hikayesinin kapılarını aralıyor.

KANAL D'nin merakla beklenen, çok yakında izleyiciyle buluşacak olan Güller ve Günahlar'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı dizi aşkın, ihanetin ve kaderin oyunlarının gölgesinde nefesleri kesecek bir yolculuğun kapısını aralıyor. Dizinin dikkat çeken tanıtımı, "Aşk insanın en zayıf halidir, bir daha o tuzağa düşmem" sözleriyle izleyiciyi derinden yakaladı.

TUTKULU BİR FIRTINA

Merakla beklenen Güller ve Günahlar'da bir anda hayatı altüst olan dürüst ve sevgi dolu Serhat ile cesur ve dobra Zeynep'in kesişen yolları, ikisini de geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyecek. Kaderin sürprizlerle dolu oyunları, yaralı kalplerin yeniden karşılaşması ve imkansız görünen bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizi Güller ve Günahlar, çok yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

YILDIZ İSİMLER BİR ARADA

NGM Medya imzalı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik'in oturduğu dizide başrol oyuncularına, Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Beren Gençalp ve Yade Arayıcı gibi minik yıldızlarla eşlik ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
