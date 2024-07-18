Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında ünlü isimleri ağırlayan Gökay Kalaycıoğlu, bu sefer de Kıbrıs'ta model Gizem Özdilli ile bir araya geldi. Kalaycıoğlu'na samimi bir röportaj veren Özdilli, ünlü sunucuyu denize attı.

"BÖYLE RÖPORTAJA BÖYLE SON"

Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını içtenlikle yanıtlayan Özdilli, yaptığı şakayla herkesi güldürdü. Kalaycıoğlu'nu "Çok duygulandım. Gel bir sarılayım, şu denizin kenarında da hava alalım" diyerek iskeleye götüren Özdilli, sunucuyu deniz attı. Kalaycıoğlu da o anlar da Özdilli'yi tutarak birlikte denize düştüler. Özdilli, sudan çıkarken "Böyle röportaja böyle son. Kıbrıs'a gelip röportaj yaparken iki kere düşünün. Finalinde bununla karşılaşabilirsiniz" dedi. İkili arasındaki eğlenceli anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. O anları Instagram hesabından yayınlayan Gökay Kalaycıoğlu, "Meğer bir intikam meleğiymiş... Sürpriz sonlu. Seni seviyorum delim" notunu yazdı.

Gizem Özdilli ve Gökay Kalaycıoğlu'nun keyifli röportajı önümüzdeki günlerde Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanacak.