Güldür Güldür Show... TUVALET SIRASI KRİZİ!

Mesut, yeni Ramazan programını sunacak kişiyi belirlemek için hocalarla bir deneme çekimi yapar.

Cast ekibi, sunucu adayı hocalara sorular sorup onları sınamak için gelir.

Bir mekanda herkes tuvalet sırasında beklerken perişan olmuştur. Tuvaletteki kişileri çıkarmak için hediyeler verirler.

Sırası gelmeye yakın olan ermiş gibi konuşmalara başlar. Kadınlar uzun süre beklerken erkekler kolayca tuvalete girip çıkar.

İbrahim, Burcu ve Ozan arkadaş grubu olarak kimi iş yerine kafa tutarak kimi ise kredi çekerek uzun süredir planladıkları kamp tatilini gerçekleştirmişlerdir.

Fikri kampa yeni tanıştığı Leman ile birlikte geç gelir. Leman, herkesi koklayıp geyik taklidi yaparak insanları güldürmeye çalışır ancak kimse gülmez.

Garip hareketlerine devam eden Leman sürekli bir şekilde ortama rahatsızlık verir. Grubun beklediği kamp macerası berbat olur.

Mehtap kardeşi Nazlı ile olan tartışmalarını evde sürekli anlatır ama ertesi gün hiçbir şey yok gibi kardeşi ile vakit geçirir.

Bu durumu çözmek isteyen psikoloji öğrencisi İbrahim, kuzeni Tufan ve teyzesi Nazlı'yı çağırır.

Karşı karşıya gelen Mehtap ve Nazlı hiçbir problem yok gibi davranır ve suçu çocukları Tufan ve İbrahim'e yıkar.

Fikri büyük bir çakaldır ve onun yaptıklarını belgesel şeklinde izleriz. Etrafındaki insanlar Fikri'nin çakallıklarını över gibi konuşur.

Sunucu Jale sonunda "Yapılan kurnazlık ve çakallığı eleştirmek yerine övgü olarak kullandığımız sürece biz çakalları günaha mı davet ediyoruz?" der.

Hayati, eşi Nazlı ve çocukları Mehtap eve yeni taşınıyordur. Bahadır kuryedir fakat piyano çaldığı öğrenilir. Tufan boyacıdır ama ressam olduğu ortaya çıkar.

Hüseyin nakliyecidir, Mehtap'a ödevlerinde yardım eder çünkü atanamayan bir öğretmendir. Skeç boyunca Hayati olanları normal olarak görürken Nazlı çok şaşırır.

Ercüment ve Mustafa bedava tatil yapmak için Ozan'la tanıştırmaya kız arkadaşları Jale ve Burcu'yu getirmiştir. Ercüment ve Mustafa pahalı siparişler verir.

Ozan kızlar var diye bir şey demez. Animatör Feridun tehlikeli şovlar yaparken Ozan kızları etkilemek için daha tehlikeli şovlar yapmaya çalışır.