Güldür Güldür Show'un Yıldızı Aşkını İlan Etti!

Show TV'nin fenomen yapımı olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programının sevilen oyuncularından Meltem Yılmazkaya, aşk orucunu bozdu.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 37 yaşındaki Meltem Yılmazkaya, müzisyen Kadir Doğan ile yeni bir aşka yelken açtı.

"SONRASI GÜNLÜK GÜNEŞLİK..."

Yılmazkaya, sevgilisiyle çekilmiş aşk pozunu "Bir hikayenin içinde birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz, arada gülüp ağlayabilirsiniz. Birbirinize sımsıkı sarılabilirsiniz. El ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz. Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu... Çek içine! Mis gibi" notuyla paylaştı.

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Henüz 6 yaşında iken anne ve babası boşanma kararı almıştır. Küçük yaşlarda oyunculukla yakından ilgisi olduğu için çeşitli tiyatro kurslarına giden Yılmazkaya, 13 yaşında da animatör olarak çalışmaya başlamıştır.

Animatörlükten elde ettiği gelirle tiyatro eğitimi almış ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de iki sene boyunca eğitim almıştır.

Yüksek öğretim eğitimini burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü ile tamamlayan oyuncu, ayrıca oyunculuk yapmış olduğu birkaç sanat okulunda da yaratıcı drama dersleri vermeye devam etmektedir.

Kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında 'Aile Saadeti' adlı televizyon dizisi ile geçen güzel oyuncu, buradaki Fitnat karakteri ile de tanınmayı başarmıştır.

Benim Annem Bir Melek, Şen Yuva, Aşkın Halleri, Aldırma Gönül gibi yapımlarda da yer alan başarılı oyuncu şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan 'Güldür Güldür' adlı program ile izleyici karşısına çıkmaktadır.

KADİR DOĞAN KİMDİR?

Kadir Doğan, Türk müzisyendir. Müziğe olan ilgisi 6 yaşında başlamıştır. Kadir Doğan'ın, Almanya'da kendi müzik stüdyosu vardır. 'Pure' adlı albümün sahibidir. Kadir Doğan, oyuncu Meltem Yılmazkaya ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor.

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