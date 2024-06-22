Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Rüştü Onur Atilla sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını açıkladı.

"EVLİLİĞİMİZ BOŞANMA USULÜ İLE SONLANMIŞTIR"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan ünlü oyuncu "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum" ifadelerine yer verdi.

"ÇOCUKLARIMIZIN SEVGİ İLE BÜYÜMELERİ TEK DİLEĞİM"

Paylaşımının devamında "Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim" diyen Atilla, şöyle devam etti: "Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum."

Atilla sosyal medya hesabından son halini paylaşarak toplamda 45 kilo verdiğini açıklamıştı.