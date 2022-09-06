Gülben Ergen Trafikte Görüntülendi! Yanındaki Gizemli Arkadaşı Avukat Sevgilisi Mi?

Erhan Çelik'ten 2016 yılında boşanan şarkıcı Gülben Ergen, bir süre müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadı. Özel hayatını gözlerden uzak tutan 49 yaşındaki Ergen, şimdilerde yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Emre Irmak'tan sessiz sedasız ayrılan Gülben Ergen, gönlünü bir avukata kaptırdı.

Gülben Ergen, önceki gün Nişantaşı'nda trafikte Snob Magazin objektiflerine takıldı. Rahat tavırlarıyla ve elinde telefonuyla dikkat çeken Ergen'in yanındaki erkek arkadaşı ise merak konusu oldu.

Ergen'in trafikte erkek arkadaşıyla görenler "Acaba gizemli avukat sevgilisi mi" sorusunu sordu.

Ergen ile aşk yaşamaya başlayan avukat, her konsere giderek ünlü isme destek oluyor. Sevgilisini yalnız bırakmayan avukat, şimdilik adını basından gizli tutuyor. Bunun nedeni ise avukatın aldığı büyük davalardan dolayı gündeme gelmek istememesi.