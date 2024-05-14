Üye Girişi
Haberler

Gülben Ergen'den çocuk istismarıyla ilgili sert tepki

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocuk istismarına karşı isyan etti.

Gülben Ergen son dönemlerde fit görüntüsü ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Genel olarak dernek yardımları ve etkinliklerine katılan Ergen, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Ergen, sosyal medya hesabından çocuk istismarıyla ilgili son yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

İsyan eden Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Kediyle, köpekle uğraştığınız kadar şu ülkede çocuklara istismar edip, hayatını karartanlarla uğraşmadınız! Üzerini örttüğünüz her şeyin altında kalırsınız! Örtmeyin sapıkların, ruh hastalarının üzerini."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Sosyal Medya Çocuk Ünlüler Magazin Güncel Haberler

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

 İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

 Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi belli oldu

 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title