Güçlü Oyuncu Kadrosuyla 'tamirhane' Sete Çıktı

Yılmaz ve Müjdat'ın Yarı Yalan Hikayesi

Yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşi Yılmaz ve Müjdat'a yine kendileri gibi büyüyen manevi babaları Erkan ve Bülent'ten boya ve kaporta dükkanı miras kalır. Bir huysuz ihtiyarın arabasını iki sokak öteye bırakmak için çıktıkları yol, gece yarısı arabaya düz kontakt yapılırken onları gören ihtiyarın kalbinin dayanamaması ile hiç bilmedikleri bir yere çıkar.

Olaylar, Yılmaz ve Müjdat'ın ihtiyarın cesedini yakıt tankına koymalarını gerektiren bir noktaya gelir. Dükkanda araba boyamaya devam eden ikili, cesedin bulunduğu yakıt tankından alınan tinerle boyadıkları arabaların muhteşem gözükmeye başladığını fark ederler. İki sokak ötesi çok ilginç bir yere çıkmıştır.

Yönetmen koltuğunda Erkan Kolçak Köstendil

Filmin yönetmeni ve oyuncusu olan Erkan Kolçak Köstendil, Tamirhane filmini içinde bulunduğumuz çağı küçük bir oto tamirhanesinin içine sığdırıp anlatan ve onlarca soru sorduran bir kara komedi olduğunu söyledi.

Manevi babalarından miras kalan tamirhaneyi eski mahalle usülüne göre yürütmeye çalışan iki kardeşin hikayesini anlatan Tamirhane'de izleyiciyi yer yer Yeşilçam'a götüren kısımlar olduğunu söyleyen Köstendil, "Senaryosu gereği soluksuz ve kesintisiz oyunculukların adeta bir tiyatro sahnesindeymişçesine akıp gittiği, komedisi ve aksiyonu bol bir film olacak TAMİRHANE. " dedi.