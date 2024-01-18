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Gösteri biletleri karaborsaya düşen Cem Yılmaz isyan etti: Beni germeyin

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Gösteri biletlerinin karaborsaya düşerek 50 bin TL'ye satıldığını öğrenen Cem Yılmaz, sevenlerini uyararak "Lütfen almayın, beni germeyin" dedi.

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi 7 Şubat'tan itibaren Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak. Biletleri 495 TL ile 4 bin 400 TL arasında satışa çıkarılan ve kısa sürede tükenen Yılmaz, biletlerini karaborsaya düşmesine ateş püskürerek takipçilerini uyardı.

"BİLETLER, ORTALAMA GÖSTERİ BİLETİ KADAR"

Karaborsaya düşen biletlerinin 50 bin TL'ye kadar satışa çıkarıldığını söyleyen Cem Yılmaz, X hesabından isyan ederek "Ben yine üzerime düşen uyarıyı yapayım da... Sevgili arkadaşlar İstanbul'da bir ortalama gösteri bileti ne kadarsa benimki de o kadar. 30 yıl oldu… Yıllardır 'karaborsa oluyor, lütfen almayın, yapmayın, etmeyin. Sahte bilet bile olur aman!' desem de bu çocuksu çığlık bir anlam bulmuyor… Bunu denetlemesi, yasaklaması, yaptırım uygulamasını da eh ben yapacak olmadığıma göre tek çarem kalıyor gösteri yapmamak. Ha oldu… Son kez söylüyorum ben dört tane gösteri yapmıyorum 100 tane gösteri olacak bu sezonda. Biri, kurum gibi bilet satan bir site görünümüyle internet üzerinden hiçbir sorumluluk almadan 'heyo bilet var 47.800' deyince biri de almayıversen yahu! Allah aşkına yok biletler 50 bin, yok biletler 20 bin, yok biletler 100 üzerinden beni germeyin. Biletler kaç paraysa o kadar yahu… Abi önlerden var mı? Parasıyla ha! Ona hiç girmiyorum bile" dedi.

Gösteri biletleri karaborsaya düşen Cem Yılmaz isyan etti: Beni germeyin

Gösteri biletleri karaborsaya düşen Cem Yılmaz isyan etti: Beni germeyin

Ecem Altan
Ecem Altan
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