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Görenler tanıyamadı! Demet Evgar, estetiğin dozunu kaçıranları tiye aldı

Magazin Haberleri

Başarılı oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından yüzüne filtre yaptığı bir video yayınlayarak botoks ve dolguyu fazla yaptıran isimleri tiye aldı. Oyuncunun tanınmakta güçlük çektiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz mart ayında uzun süredir aşk yaşadığı Levent Babataş ile nikah masasına oturan Demet Evgar, 5 ay önce Mavi adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Vaktinin büyük bir kısmını çocuğuyla geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ESTETİĞİN DOZUNU KAÇIRANLARI TİYE ALDI

Botoks ve dolguyu fazla kaçıranları tiye alan Evgar, Instagram hesabından dudaklarını büyüterek bir video yayınladı. Oyuncunun "İkileme şov" notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Evgar'ın videoda taklidini yaptığı kişinin kimse olduğu ise bilinmiyor.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Demet Evgar Magazin Haberler

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