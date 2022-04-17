Görenler İnanamadı! Estetikle 20 Yaş Gençleşti

Ünlü türkücü Songül Karlı olağanüstü değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Sık sık görünümünde değişiklik yapan 48 yaşındaki Karlı'nın son halindeki büyük değişim büyük ses getirdi.

Güzel türküleriyle kulakların pasını silen ünlü türkücü Songül Karlı yine görünümünde yaptığı değişiklikle gündem oldu. Fakat bu seferki diğerlerine hiç benzemiyor.

Son olarak ekranlarda Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak boy gösteren Songül Karlı yüzüne fransız askısı uygulaması yaptırmıştı.

Sık sık imaj değiştiren 48 yaşındaki Songül Karlı'nın hayranları bu kez bambaşka bir sürpriz ile karşılaştı.

İmaj tazeleyen Songül Karlı'nın yüzündeki değişim büyük dikkat çekti. İple yüz gerdirme yaptıran Karlı, 20 yaş daha gençleşti. Ünlü türkücüye iple yüz gerdirme uygulamasını Dr. Eda Aydın yaptı.

Songül Karlı'nın önceki hali ile sonraki halini karşılaştıranlar gördükleri değişim karşısında hayrete düşüyor.

Vokalisti Çağlar Ökten ile 7 Mayıs'ta Prag'da nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan da örümcek ağı estetiği ve Fransız askısı yönteminin ardından en son Deeplift tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirmişti.