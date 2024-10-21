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Görenler inanamadı, bu fotoğraf çok konuşulacak

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Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'e benzerliğiyle dikkat çeken gelin, sosyal medyada gündem oldu. Gelin ve damadın nikahının kıyıldığı anlarda Bilgen'in Gündeş'e olan benzerliği, konukların ve sosyal medya kullanıcılarının ağızlarını açık bıraktı. Nikah sırasında çekilen bir videoda birçok kişi gelini Ebru Gündeş olmadığına inanamadı.

Ebru Gündeş'e benzerliğiyle dikkat çeken gelin, görenleri şoke etti. Gelin ve damadın nikahının kıyıldığı anlarda gelin Mürüvvet Bilgen'in usta sanatçı Ebru Gündeş'e benzerliği sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Düğününde ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken gelin, konukların ilgisini topladı.

Görenler inanamadı, bu fotoğraf çok konuşulacak

Ebru Gündeş'e ikizi gibi benzeyen tesettürlü gelin görenleri şaşkına çevirdi. Nikahın kıyıldığı sırada bir misafirin video kaydına aldığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoyu görenler, gelini ilk olarak Ebru Gündeş zannetti. Ancak gelin Ebru Gündeş'e benzeyen Mürüvvet Bilgen'di. Görenler, "İkizi gibi" yorumlarında bulundu.

Görenler inanamadı, bu fotoğraf çok konuşulacak

Görenler inanamadı, bu fotoğraf çok konuşulacak
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Magazin

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