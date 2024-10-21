Görenler inanamadı, bu fotoğraf çok konuşulacak

Ebru Gündeş'e benzerliğiyle dikkat çeken gelin, görenleri şoke etti. Gelin ve damadın nikahının kıyıldığı anlarda gelin Mürüvvet Bilgen'in usta sanatçı Ebru Gündeş'e benzerliği sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Düğününde ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken gelin, konukların ilgisini topladı.

Ebru Gündeş'e ikizi gibi benzeyen tesettürlü gelin görenleri şaşkına çevirdi. Nikahın kıyıldığı sırada bir misafirin video kaydına aldığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoyu görenler, gelini ilk olarak Ebru Gündeş zannetti. Ancak gelin Ebru Gündeş'e benzeyen Mürüvvet Bilgen'di. Görenler, "İkizi gibi" yorumlarında bulundu.