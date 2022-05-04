Gönül Yazar Katarakt Ameliyatı Oldu! İki Gözü de Süper Görüyor

Türk Sanat Müziği'nin Taş Bebek lakaplı usta santçısı Gönül Yazar'ın sol gözünü tamamen kaybettiği iddia edilmişti.

Onur Akay yaptığı açıklamada "Gönül abla, gece 03: 00'da yataktan kalkmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca iki ayrı ameliyat oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Gönül Yazar'ın menajeri ve Ossi Müzik'in sahibi Hakan Eren, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada "Hiçbir şeyi yok, yalan, tamamen yalan haber. Gönül Hanım göz kataraktı ameliyatı oldu. İki gözü de süper görüyor artık" dedi.

Hakan Eren'in açıklaması sonrasında yeni bir açıklamada bulunan Onur Akay, TV8 de katıldığı 2. Sayfa programında Gönül Yazar'ın ameliyat sonrası gördüğünü açıkladığını belirterek haberinin kesilerek sosyal medyada yayınlandığını söyledi. Gönül Yazar'ın düşme nedeniyle ameliyat olduğunu ve 160 bin TL ödediğini iddia eden Akay, katarakt ameliyatının bedeli daha düşüktür. Gönül Hanım katarakt ameliyatının haricinde bir başka ameliyat daha oldu, onu Hakan Eren bilmiyor demek ki..." diye konuştu.

Onur Akay, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada Gönül Yazar'ın her iki gözünün de gördüğünü söyledi. Yazar'ın 1,5 yıl önce düştüğünü belirten Akay, sanatçının görme problemleri artınca 1 ay önce ameliyat olduğunu ifade etti.

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