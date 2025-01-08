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Gönül Dağı'ndan ayrılan Erdal Cindoruk o diziye transfer oldu

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Ünlü oyuncu Erdal Cindoruk, Gönül Dağı dizisinden ayrılarak 'Sen Ağlama İstanbul' dizisine transfer oldu. Cindoruk, yeni dizisinde İsfendiyar karakterini canlandıracak ve 'Büyük Bey'in düşmanı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Erdal Cindoruk, geçtiğimiz akşam 4. bölümü seyirciyle buluşan "Sen Ağlama İstanbul" dizisine transfer oldu.

"Sen Ağlama İstanbul" yılbaşı tatil arasının ardından dün akşam seyirciyle buluştu. OGM Pictures imzalı diziye Erdal Cindoruk katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gönül Dağı dizisinden sonra pek çok projeden teklif alan ünlü oyuncu "Sen Ağlama İstanbul" dizisiyle anlaşarak hayranlarını memnun etti.

FERHAT'IN YOL GÖSTERİCİSİ OLACAK

İsfendiyar karakterine hayat verecek olan Erdal Cindoruk, usta aktör Tamer Levent'in hayat verdiği "Büyük Bey"in düşmanı olarak seyirci karşısına çıkacak ve Ferhat'ın (Aytaç Şaşmaz) yol göstericisi olacak.

SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU

Büyükbey'in kızı Şirin ile yeğeni Kubat arasındaki mutsuz evlilik, Büyükbey'in imparatorluğunu korumak için kurduğu sinsi planlarla birleşince, herkesin hayatı kökünden değişir. İhanet, fedakârlık ve tutku dolu bu hikâyede, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve herkes kendi kaderiyle yüzleşecektir.

Gönül Dağı'ndan ayrılan Erdal Cindoruk o diziye transfer oldu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Haber YorumlarıSerkan Çıvkın:

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