Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
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Sosyal medya paylaşımlarıyla ses getiren Gonca Vuslateri, tatil için gittiği Urla'da siyah mayosuyla traktör üstünde poz verdi.
Ekranların tanınan simalarından biri olan Gonca Vuslateri, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkmaya başladı.
TRAKTÖR ÜSTÜNDE POZ VERDİ
Tatil için Urla'ya giden oyuncu, ilginç tarzıyla traktör üstünde poz verdi. Siyah mayosunun altına bol bir kot pantolon giyen ünlü oyuncu, çektirdiği pozlarını sosyal medyada hesabından yayınladı.
"İKİ TRAKTÖR GÖREYİM, KULLANAYIM"
Vuslateri, yayınladığı karelerin altına da şu notu yazdı: "İki traktör göreyim, kullanayım.. İki kilo fazlam var mı yok mu trekler abi der, binerim.. Ayağımızın tozuyla selam vermeye geldik."
Kaynak: Magazinkolik / Magazin