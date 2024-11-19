Üye Girişi
Haberler

Gonca Vuslateri kilo verme sürecini anlattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, doğum sonrası verdiği 23 kilo ile dikkat çekti. Hamilelik döneminde turşu ve ekşi şeyler tükettiğini belirten Vuslateri, kilo verme sürecinde dengeli beslenme düzeni uyguladığını açıkladı. Emziren bir anne olarak bu durumun kondisyonunu artırdığını söyleyen Vuslateri, ağır yemeklerden uzak durduğunu, sebze ve meyve ağırlıklı beslendiğini ve bol su tükettiğini ifade etti.

Leyla dizisinde Nur karakterini canlandıran Gonca Vuslateri, doğum sonrası verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, zayıflama sırrını açıkladı.

NOW'da yayınlanan Ay Yapım imzalı 'Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…' dizisinde Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, dizideki fit haliyle adından söz ettirmişti. Kısa bir süre önce doğum yapan Vuslateri, zayıflama sırrını paylaştı.

'HAMİLELİĞİM EKŞİ TURŞU SUYUYLA GEÇTİ'

Hamilelik döneminde sık sık turşu ve ekşi şeyler tükettiğini belirten Vuslateri, "Sanırım hamileliğim boyunca biriktirdiğim ödemler, bu süreçte gitti" dedi.

'CANIM SALATA VE HAŞLANMIŞ YUMURTA ÇEKİYORDU'

Kilo verme sürecinde dengeli bir beslenme düzeni uyguladığını söyleyen oyuncu, "Emziren bir anne olarak bu durum benim kondisyonumu artırdı. Canım sadece salata ve haşlanmış yumurta çekiyordu" diye konuştu.

Gonca Vuslateri, kilo verme sürecinde ağır yemeklerden uzak durduğunu, sebze ve meyve ağırlıklı beslendiğini, bol su tükettiğini ve dengeli bir yaşam tarzıyla fazla kilolarından kurtulduğunu ifade etti.

Gonca Vuslateri kilo verme sürecini anlattı

Gonca Vuslateri kilo verme sürecini anlattı

Gonca Vuslateri kilo verme sürecini anlattı
Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'Öcalan' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın

Demirtaş'tan Bahçeli'ye "Öcalan" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı? Bahar bu akşam var mı? 19 Kasım Bahar dizisi 25. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.