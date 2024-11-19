Gonca Vuslateri kilo verme sürecini anlattı

Leyla dizisinde Nur karakterini canlandıran Gonca Vuslateri, doğum sonrası verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, zayıflama sırrını açıkladı.

NOW'da yayınlanan Ay Yapım imzalı 'Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…' dizisinde Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, dizideki fit haliyle adından söz ettirmişti. Kısa bir süre önce doğum yapan Vuslateri, zayıflama sırrını paylaştı.

'HAMİLELİĞİM EKŞİ TURŞU SUYUYLA GEÇTİ'

Hamilelik döneminde sık sık turşu ve ekşi şeyler tükettiğini belirten Vuslateri, "Sanırım hamileliğim boyunca biriktirdiğim ödemler, bu süreçte gitti" dedi.

'CANIM SALATA VE HAŞLANMIŞ YUMURTA ÇEKİYORDU'

Kilo verme sürecinde dengeli bir beslenme düzeni uyguladığını söyleyen oyuncu, "Emziren bir anne olarak bu durum benim kondisyonumu artırdı. Canım sadece salata ve haşlanmış yumurta çekiyordu" diye konuştu.

Gonca Vuslateri, kilo verme sürecinde ağır yemeklerden uzak durduğunu, sebze ve meyve ağırlıklı beslendiğini, bol su tükettiğini ve dengeli bir yaşam tarzıyla fazla kilolarından kurtulduğunu ifade etti.