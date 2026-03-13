Haberler

Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Şarkıcı Göksel bir dergi için verdiği pozlarla çeşitli imajlara büründü. Farklı saç stilleriyle kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, "Her saçla içimden başka bir kadın çıktı" dedi. Pozları çok beğenilen Göksel'in paylaşımına yorum yağdı.

  • Göksel, All Dergisi için farklı saç modelleri ve karakterlerle fotoğraf çekimi yaptı.
  • Göksel, çekimde her saçla içinden başka bir kadın çıktığını ve en çok uzun, kıvırcık haliyle eğlendiğini belirtti.
  • Göksel'in sarı saçlı hali de dahil olmak üzere farklı saç renkleri ve stilleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

“Depresyondayım” şarkısıyla geniş kitlelerin hafızasına kazınan Göksel, All Dergisi için gerçekleştirilen fotoğraf çekiminde farklı tarzlarıyla objektif karşısına geçti. Her karede farklı bir saç modeli ve karakterle görülen ünlü sanatçı, alışılmış imajının dışına çıkarak bambaşka bir görünüm sergiledi. Çekimden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"HER SAÇLA İÇİMDEN BAŞKA BİR KADIN ÇIKTI"

Göksel, çekim hazırlıklarını videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine perde arkasını da gösterdi. Ünlü sanatçı paylaşımında, “All dergisi çekiminde her saçla içimden başka bir kadın çıktı. En çok uzun, kıvırcık halimle eğlendim” ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının farklı saç renkleri ve stilleriyle verdiği pozlar sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti. Özellikle sarı saçlı hali beğeni toplayan Göksel'e şu yorumlar yapıldı:

  • İlk fotoğraf tam yabancı dizi çekimi, başrol
  • Yine muhteşem
  • Bir insana her şey mi yakışır
  • Sarı saç felaket güzel olmuş
  • Her saç rengi ayrı güzel

