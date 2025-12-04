Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Haberler

Afyonkarahisar'daki bir eğlence merkezinde sahne alan Gökhan Türkmen, konser sonrası yaşanan gerginlik üzerine sosyal medyada açıklama yaparak mekân yönetimini eleştirdi. Sanatçı, "Böyle kötü organize edilen bir yerde sevenlerimizi ağırladığım için çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin" diyerek tepkisini dile getirdi.

  • Gökhan Türkmen, Hayal Kahvesi adlı mekanda sahne almayacağını açıkladı.
  • Hayal Kahvesi'nin sahibi Hüseyin B., Gökhan Türkmen'in eşi Sinem Türkmen'e hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandı.
  • Konser sonrası yaşanan olayların bilet ücreti iadesi nedeniyle başladığı iddia edildi.

Bir eğlence merkezinde sahne alan ünlü sanatçı Türkmen, konser sonrası yaşanan olaylar nedeniyle sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkmen, mekândaki yönetim sorunlarına tepki gösterirken sevenlerinden de helallik istedi.

RUHSAT TARTIŞMALARIYLA GÜNDEME GELEN MEKANDA YENİ SKANDAL!

Kentte geçtiğimiz aylarda açılan ve ruhsat konusundaki tartışmalar sebebiyle sık sık gündemde yer alan Hayal Kahvesi isimli işletme, bu kez konser sonrası yaşanan gerginlikle dikkatleri üzerine çekti.

İddiaya göre işletmenin sahibi Hüseyin B., konser çıkışında yaşanan bir tartışma esnasında Türkmen'in eşi ve aynı zamanda menajeri olan Sinem Türkmen'e hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandı. Gökhan Türkmen'in, olayları görgü tanıklarıyla birlikte kayıt altına aldığı belirtildi.

TÜRKMEN MESLEKTAŞLARINI UYARDI

Sanatçı, olayın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada mekân yönetiminin tutumunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün birbirinden değerli dinleyicilerimizi yeni açılmış olmasına rağmen bu kadar kötü işletilen bir mekânda ağırlamak zorunda kaldığım için gerçekten üzgünüm. Yaşanan aksaklıklar bizde kalsın ama bir daha bu mekânda sahne alamayacağımı üzülerek belirtmek istiyorum. Gelen tüm güzel seyircilerime teşekkür ederim. Burada sahneye çıkmayı düşünen sanatçı arkadaşlarım için de bu durum bir uyarı olsun."

Türkmen, paylaşımında işletmenin adını da özellikle etiketleyerek tepki gösterdi.

"PARAMIZI GERİ İSTEDİĞİMİZ İÇİN TARTIŞMA ÇIKTI"

Konsere katılan bazı izleyiciler ise yaşanan olayların bilet ücreti iadesi nedeniyle başladığını öne sürdü. İddialara göre seyirciler, kendilerinden alınan ancak daha sonra geri verilmeyen paralar konusunda işletme yetkilileriyle konuşmak isteyince tansiyon yükseldi. Gökhan Türkmen'in eşine yönelik hakaret içerikli sözlere tepki gösteren seyirciler, olayların bu şekilde büyüdüğünü ifade etti.

Olayla ilgili işletme yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

