Haberler

Gökay Kalaycıoğlu'ndan İbrahim Tatlıses yorumu: Perihan Savaş onun şansıydı

Gökay Kalaycıoğlu'ndan İbrahim Tatlıses yorumu: Perihan Savaş onun şansıydı Haber Videosunu İzle
Gökay Kalaycıoğlu'ndan İbrahim Tatlıses yorumu: Perihan Savaş onun şansıydı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Magazin Bahane'nin bu haftaki bölümünde İbrahim Tatlıses'in aile içi gerginliği ve özel hayatı masaya yatırıldı. Gökay Kalaycıoğlu'nun "Perihan Savaş onun şansıydı" sözleri programa damga vurdu.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane programında bu hafta, İbrahim Tatlıses'in özel hayatı ve ailesi arasındaki gerginlik gündem oldu. Gökay Kalaycıoğlu'nun yorumları, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan İbrahim Tatlıses yorumu: Perihan Savaş onun şansıydı

AİLE GERİLİMİNDEN ÖZEL HAYATA

Gazeteci Hakan Solaker'in yorumlarıyla dikkat çeken Magazin Bahane programında bu hafta, İbrahim Tatlıses ile oğlu arasındaki uzaklaştırma kararı masaya yatırıldı. Tartışma ilerledikçe, konu Tatlıses'in özel hayatına ve hayatındaki kadınların aile dinamiklerine etkisine geldi.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan İbrahim Tatlıses yorumu: Perihan Savaş onun şansıydı

"PERİHAN SAVAŞ ONUN ŞANSIYDI"

Programın sunucusu Gökay Kalaycıoğlu, İbrahim Tatlıses'in geçmiş ilişkilerini değerlendirirken Perihan Savaş'ın farkını vurguladı, "Diğerleri İbrahim Tatlıses'le ünlü oldu ama Perihan Savaş zaten star'dı. O, Tatlıses'in hayatında bir dönüm noktasıydı, onun şansıydı." Kalaycıoğlu, Savaş'ın yıllardır sürdürdüğü sanat kariyeri ve güçlü duruşuyla diğer isimlerden ayrıldığını belirterek şunları ekledi, "Perihan Savaş hiçbir zaman bu kavgaların içinde olmadı, hep kendi yolunda, dik bir duruşla ilerledi."

Gökay Kalaycıoğlu'ndan İbrahim Tatlıses yorumu: Perihan Savaş onun şansıydı

"DERYA TUNA KENDİ AİLESİNİ KORUDU"

Aynı programda, Tatlıses'in bir dönem hayatında yer alan Derya Tuna da konuşuldu. Gazeteci Hakan Solaker, Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'i hiçbir zaman babasından uzak tutmadığını vurguladı, "Bak Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'le küs olduğu zamanlarda bile İdo'yu babasından uzak tutmadı. O da ailesini korudu."

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 762.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı

Eski defter kapandı! Nilperi Şahinkaya yeni aşkını ilan etti
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dursun Özbek'ten bomba Fransızca röportaj

Dursun Özbek'ten bomba röportaj
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.