Gökay Kalaycıoğlu'ndan İbrahim Tatlıses yorumu: Perihan Savaş onun şansıydı

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane programında bu hafta, İbrahim Tatlıses'in özel hayatı ve ailesi arasındaki gerginlik gündem oldu. Gökay Kalaycıoğlu'nun yorumları, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

AİLE GERİLİMİNDEN ÖZEL HAYATA

Gazeteci Hakan Solaker'in yorumlarıyla dikkat çeken Magazin Bahane programında bu hafta, İbrahim Tatlıses ile oğlu arasındaki uzaklaştırma kararı masaya yatırıldı. Tartışma ilerledikçe, konu Tatlıses'in özel hayatına ve hayatındaki kadınların aile dinamiklerine etkisine geldi.

"PERİHAN SAVAŞ ONUN ŞANSIYDI"

Programın sunucusu Gökay Kalaycıoğlu, İbrahim Tatlıses'in geçmiş ilişkilerini değerlendirirken Perihan Savaş'ın farkını vurguladı, "Diğerleri İbrahim Tatlıses'le ünlü oldu ama Perihan Savaş zaten star'dı. O, Tatlıses'in hayatında bir dönüm noktasıydı, onun şansıydı." Kalaycıoğlu, Savaş'ın yıllardır sürdürdüğü sanat kariyeri ve güçlü duruşuyla diğer isimlerden ayrıldığını belirterek şunları ekledi, "Perihan Savaş hiçbir zaman bu kavgaların içinde olmadı, hep kendi yolunda, dik bir duruşla ilerledi."

"DERYA TUNA KENDİ AİLESİNİ KORUDU"

Aynı programda, Tatlıses'in bir dönem hayatında yer alan Derya Tuna da konuşuldu. Gazeteci Hakan Solaker, Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'i hiçbir zaman babasından uzak tutmadığını vurguladı, "Bak Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'le küs olduğu zamanlarda bile İdo'yu babasından uzak tutmadı. O da ailesini korudu."