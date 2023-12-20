'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' Programı 100. Bölümünü Coşkuyla Kutladı

360 TV ekranının sevilen programı 'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' 100. bölümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Programın sunucusu Gökay Kalaycıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, 360 TV Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Altuğ Demirel ve programın yayın ve yapım ekibinin yanı sıra, sektörün tanınmış isimleri de katıldı. Gecede, Gökay Kalaycıoğlu'nun duygusal konuşması ve gözyaşları yüreklere dokundu.

360 TV ekranının sevilen programı ' Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' 100. Bölümü ile dalya dedi. Samimiyeti, sıcaklığı ve konukları ile fark yaratan program, sunucusu Gökay Kalaycıoğlu'nun yürekli soruları ile rakiplerine ikinci sezonunda açık ara fark attı. Yayınlandığı günden bugüne izleyicisi tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen program, 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitliyor.

Otobiyografi özelliği taşıyan program, konuklarının yaşam yolculuklarını birinci ağızdan alırken kimi zaman izleyicileri kahkahaya boğuyor kimi zaman ise gözyaşlarına boğuyor.

100. BÖLÜM COŞKUSU

Geride bıraktığımız günlerde dalya diyen ' Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' ekibi, 100. Bölüm gururunu büyük bir eğlence ile kutladı. Programın sunucusu Gökay Kalaycıoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen gece, 360 TV Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Altuğ Demirel liderliğinde, 360 Derece programı yayın ve yapım ekibini misafir etti.

Turistik yat gezileri ile turizm sektörüne katkıları olan DENDEN Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Köseoğlu'na ait DENDEN İstanbul isimli tekne ile İstanbul Boğazı'na açılan ekip, sabahın ilk ışıklarına kadar coşkuyla eğlendi.

Partiye, 360 Derece ailesinin yanı sıra, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına manevi katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen usta magazinciler Hakan Solaker, Esin Sabur ve Nurcan Sabur gibi isimler de gecenin ev sahipliğini üstlendi.

Haberler.com ve Sondakika.com sitelerinin başarılı Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, ünlü organizatör ve televizyoncu Banu Noyan ve Cast Direktörü Tümay Özokur, Klass Magazin Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu, Vip Turkey Dergisi imtiyaz sahipleri Esra ve Fahrettin Şeker ile Quality Of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, Gökay Kalaycıoğlu'nu yalnız bırakmayan isimler arasındaydı.

İkramların, Yakamoz Restoran lezzetleriyle Taner Acar Kaya tarafından hazırlanan bir mönü ile servis edildiği gecede; süslemeler ve teknik tüm detaylar başarılı organizatör Mustafa Bozkurt tarafından takip edildi.

Erdal Ayaydın, Lütfü Sapmaz, Murat Çözer ve Yusuf Köksal gibi iş dünyasının yakından tanıdığı isimlerin yer aldığı gecede Gökay Kalaycıoğlu'nu annesi Handan Bayram ve yakın aile dostları da yalnız bırakmadı.

Pasta merasimi esnasında Gökay Kalaycıoğlu'nun duygusal konuşması ve gözyaşları yüreklere dokunurken, sonrasındaki eğlence ise geceye damgasını vurdu.

"Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece" 100. Bölümünü kutlamanın mutluluğunu yaşarken Gökay Kalaycıoğlu, konuklarının yaşamları etrafında "Kırmadan ve incitmeden" prensibiyle, 360 Derece dönmeye devam etmenin sözünü verdi.