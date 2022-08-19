Göğsüne sakız yapıştırması ortalığı sallayan Hülya Avşar, balık gibi yüzdüğü anları paylaştı

Hülya Avşar'ın son çektiği klibe 250 bin TL harcaması ve klipte göğsüne sakız yapıştırması çok konuşulmuştu. Avşar kızı, bu sefer de balık gibi yüzdüğü anları hayranlarıyla paylaştı.

YAPMA AŞKIM ŞARKISINA KLİP ÇEKTİ

Sen Aşk Mısın?' ile büyük beğeni toplayan Avşar kızı, ardından 'Yapma Aşkım' şarkısına klip çekti. Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran ve şarkılarıyla çok konuşulan Avşar, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

HAVUZDA YÜZDÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar, siyah bikinisi ile havuzda yüzdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Avşar kızının o paylaşımı: