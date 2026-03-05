Haberler

Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare
Güncelleme:
Hollywood'da en çok konuşulan çiftlerden Zendaya ve Tom Holland'ın gizli bir törenle evlendikleri iddiası magazin dünyasını hareketlendirdi. İddiaların ardından çiftin birlikte yürüyüş yaparken görüntülenmesi, evlilik söylentilerini güçlendirdi. Çiftin rahat ve samimi halleri dikkat çekti. İkilinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından evlilik iddiaları yeniden gündeme geldi.

  • Tom Holland ve Zendaya'nın gizli bir törenle evlendiği iddia edildi.
  • Tom Holland ve Zendaya birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi.
  • Tom Holland ve Zendaya'nın evlilik iddiaları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland hakkında ortaya atılan evlilik iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzun süredir birlikte olan çiftin gizli bir törenle evlendiği öne sürülürken, ikili birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi.

Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

GİZLİ EVLİLİK İDDİASI

Yıllardır ilişkileriyle gündemde olan Zendaya ve Tom Holland'ın gözlerden uzak bir şekilde evlendiği iddiaları son günlerde magazin basınında geniş yer buldu. Çiftin özel bir törenle nikah masasına oturduğu öne sürüldü.

Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

YÜRÜYÜŞTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Evlilik iddiaları konuşulurken Zendaya ve Tom Holland birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. Çiftin rahat ve samimi halleri dikkat çekti.

Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkilinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından evlilik iddiaları sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Zendaya ve Tom Holland cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

