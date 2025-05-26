Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi
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Bir döneme damga vuran dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Gizem Karaca, gözlerden uzak yaşamıyla dikkat çekiyor. İzmir'de doğayla iç içe bir hayat süren oyuncu, ilk kez anne olmaya hazırlanıyor. Doğum için normal yöntemi tercih ettiğini belirten Karaca, hamileliğinin 34. haftasından yeni kareler paylaştı.

Bir dönemin unutulmaz dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Gizem Karaca, uzun süredir ekranlardan uzak, daha sade ve huzurlu bir yaşam sürüyor. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e taşınan Karaca, doğayla iç içe bir hayat kurmayı tercih etti. Son olarak annelik heyecanını yaşayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Bu özel süreci büyük bir titizlikle sürdüren Karaca, doğuma kısa bir süre kala yeni bir paylaşım yaptı.

"HER ŞEY DOĞAL İLERLESİN İSTİYORUM"

Hamileliğinin başından itibaren sürece dair düşüncelerini zaman zaman paylaşan Gizem Karaca, doğum konusunda da net bir tercih yaptı. Bebeğini İzmir'de dünyaya getireceğini belirten oyuncu, normal doğum istediğini vurgulayarak, "Suda doğum ya da farklı teknikler bana uygun gelmedi, her şeyin doğal bir şekilde ilerlemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

34. HAFTADAN FOTOĞRAF: KARNI BELİRGİNLEŞTİ

Hamileliğinin 34. haftasına giren Karaca, sosyal medya hesabından güncel bir fotoğraf yayınladı. Sekiz aylık hamile olan oyuncunun karnının belirginleştiği kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Karaca'nın paylaşımında hem heyecanı hem de huzuru yansıttığı görüldü.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Bu nasıl bir pislktir. Rezil insanlarsınız gerçekten

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Haber Yorumlarımehmetsah1993:

bunlar para için namusunu satan insanlar

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Haber YorumlarıSer_hat:

Başlığa bak sade ama çarpıcı kare demiş.Bence çirkin bir görüntü

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Haber YorumlarıHeisenberg:

edep sen ne güzel şeydin

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

böyle şişmanlamış kendiniz salmış erkek vari halinizi görmek zorunda değiliz bakmıyormuşum çek pozlardan gına geldi

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Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Gizem Karaca'dan sade ama çarpıcı hamilelik karesi
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