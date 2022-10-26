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Gittiği ülkede etek giyen rapçi Sefo, sosyal medyada linç ediliyor

Magazin Haberleri

İskoçya'ya giden ünlü rapçi Sefo, ülkenin geleneksel kıyafeti olan "Kilt"i giyip poz verdi. Paylaşımı sonrası birçok kişi rapçiyi etek giydiği için eleştirdi. Sefo için "SefoHaddiniBil" hashtag'i açıldı.

Son dönemde çıkardığı şarkılarıyla büyük bir başarı yakalayan rapçi Sefo, arkadaşlarıyla İskoçya'ya gitti. Başkent Edinburgh sokaklarına çıkan Sefo Instagram hesabından cadde ve sokaklarda çektiği video ve fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

GELENEKSEL KIYAFETLE POZ VERDİ

Ünlü rapçi daha sonraİskoç erkeklerinin giydiği geleneksel bir kıyafet olan "Kilt"i giyip poz verdi. Etekli pozunu "Scotishman" başlığıyla paylaşan ünlü rapçinin pozu sosyal medyaya damga vurdu.

Gittiği ülkede etek giyen rapçi Sefo, sosyal medyada linç ediliyor

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Sefo'yu etek giydiği için eleştiren onlarca kişi Twitter'da "SefoHaddiniBil" etİketiyle paylaşım yaptı. Etiket kısa sürede TT oldu. Eleştirenlerin yanı sıra rapçiye takipçilerinden büyük bir destek de vardı.

Gittiği ülkede etek giyen rapçi Sefo, sosyal medyada linç ediliyor

Gittiği ülkede etek giyen rapçi Sefo, sosyal medyada linç ediliyor

Gittiği ülkede etek giyen rapçi Sefo, sosyal medyada linç ediliyor

Gittiği ülkede etek giyen rapçi Sefo, sosyal medyada linç ediliyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Sefo Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Halil Kurdal:

Adam Kendini Bulmuş işte olması gereken yerde istediği yerde

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